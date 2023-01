Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Ladendiebstahl im großen Stil sucht Polizei Geschädigte

Nachdem am Dienstag ein 20-Jähriger bei einem Ladendiebstahl mit Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro erwischt worden war (wir berichteten), sucht die Polizei nun weitere geschädigte Geschäfte. In der Wohnung des Mannes wurden mehr als ein Dutzend neue Flaschen des Herstellers "SIGG" aufgefunden, deren Herkunft bislang unklar ist. Ladenbesitzer, denen ein Schwund insbesondere bei den Modellen "Total Clear One Aqua" und "My Planet Lighter Plain" aufgefallen ist, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Hier unsere Pressemitteilung vom 25.01.2023:

Ravensburg

Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Waren im Wert von mehreren hundert Euro hat ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 17.30 Uhr in einem Warengeschäft in der Bachstraße entwendet. Mitarbeiter des Ladens waren auf den Mann aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Bei einer Durchsuchung des 20-Jährigen und seiner Wohnung konnten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicherstellen. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weingarten

Spiegel gestreift und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Weingarten eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Mittwoch einen Mazda gestreift und im Anschluss das Weite gesucht hat. Der Wagen war zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr vor einer Gaststätte in der St.-Longinus-Straße abgestellt. Der unbekannte Fahrzeuglenker touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und beschädigte diesen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Weingarten

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Heinrich-Schatz-Straße sind am Mittwoch tagsüber bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Haustür gewaltsam auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Zimmer und Schränke. Weil die Täter offenbar nicht fündig wurden, verließen sie das Haus ohne Diebesgut. Personen, die zwischen 8.15 Uhr und 18.45 Uhr im Bereich des Einfamilienhauses Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Frau erleidet Verbrühungen - Polizei findet Drogen

Weil den Rettungskräften am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr eine Explosion in einer Wohnung im Gerbersteig gemeldet wurde, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit mehreren Fahrzeugen an. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Espressokocher auf der Herdplatte überhitzt und war geplatzt. Dabei wurde eine 33-jährige Bewohnerin leicht am Arm verletzt. Während des Einsatzes fand eine Polizeistreife offen auf einem Tisch liegendes Betäubungsmittel und Konsumutensilien, weshalb die Frau nun mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen muss.

Altshausen

Spitzenreiter überschreitet zulässige Höchstgeschwindigkeit um 70 km/h

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag auf der B 32 zwischen Blitzenreute und Altshausen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt waren 24 Fahrzeuglenker deutlich zu schnell unterwegs und müssen nun mit teils empfindlichen Bußgeldern rechnen. Ein 61-jähriger Autofahrer, auf den ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro zukommt, muss darüber hinaus seinen Führerschein für zwei Monate abgeben: Er wurde von den Beamten mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h anstelle der zulässigen 100 km/h gemessen. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Weil insbesondere auf der B 32 im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen mehrere Personen ihr Leben verloren haben, setzt die Polizei zur Verringerung weiterer schwerer Unfälle unter anderem auf das Instrument der Geschwindigkeitsüberwachung.

Aitrach

Abschleppversuch - Fahrer ohne erforderlichen Führerschein unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen Mitarbeiter eines Paketdienstleisters rechnen. Nachdem am Mittwoch gegen 16.30 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Zustellerfahrzeugs einen Stein im Beethovenweg übersehen hat, durch die Kollision die Ölwanne aufgerissen wurde und daraufhin Öl austrat, verständigte der Mann seinen Vorgesetzten. Dieser wies einen weiteren Mitarbeiter an, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug mittels Anhänger abzuschleppen. Beim Eintreffen des 34-Jährigen mit der Fahrzeug-Anhänger-Kombination stellte eine alarmierte Polizeistreife jedoch fest, dass nicht nur die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers defekt war, sondern auch, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zum Abschleppen des Fahrzeugs kamen daher zwei weitere Mitarbeiter zur Unfallstelle. Auf den Vorgesetzten kommt nun eine Anzeige wegen Anordnen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, während sich der 34-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Der 23-Jährige muss darüber hinaus mit einem Bußgeld rechnen: an der Windschutzscheibe stellten die Polizisten einen Riss fest, der sich quer über die Scheibe zog. Das ausgelaufene Öl wurde von der freiwilligen Feuerwehr Aitrach abgestreut.

Landkreis Ravensburg

Betrügerische Anrufe überrollen Landkreis

Eine Welle von Schockanrufen hat am Mittwoch erneut die Region überrollt. Eine weinerliche Stimme gab am Telefon an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und nur gegen Kaution einer Inhaftierung zu entgehen. Durch geschickte Gesprächsführung wurde den Angerufenen vorgegaukelt, es handle sich um nahe Angehörige. Zu einem finanziellen Schaden bei der gestrigen Betrugswelle kam es nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei glücklicherweise nicht. In diesem Zusammenhang warnen die Ermittler erneut vor dieser Betrugsmasche und bitten darum, lebensältere Angehörige und Bekannte zu sensibilisieren. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 7 und 13 Uhr hat sich auf einem Parkplatz in der St.-Martinus-Straße eine Unfallflucht ereignet. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen geparkten VW Beetle am hinteren Radlauf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Schmierereien an Hauswand - Zeugen gesucht

Nachdem unbekannte Täter zwischen Mittwoch, dem 18.01.2023, und dem 25.01.2023 die Wand einer Schule in der Schwanenstraße mit Graffiti beschmiert haben, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Vandalen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Fahrzeug übersehen - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 11 Uhr an der Einmündung Buchweg/Zunfthausgasse. Ein 76-Jähriger Nissan-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang eine vorfahrtsberechtigte 53 Jahre alte VW-Fahrerin, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden am Nissan wird auf 5.000 Euro geschätzt, der Schaden am VW auf 6.000 Euro.

