Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bei Verkehrskontrolle finden Polizeibeamte verbotene Gegenstände und Drogen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen der 23-jährige Fahrer sowie der gleichaltrige Beifahrer eines am Mittwochabend in der Keplerstraße von einer Polizeistreife kontrollierten Fahrzeugs rechnen. Zunächst war den Beamten bei der Verkehrskontrolle ein verbotenes Springmesser im Fahrzeug aufgefallen. Da sich im weiteren Verlauf der Kontrolle Anzeichen auf Drogenbeeinflussung beider Fahrzeuginsassen ergaben, durchsuchten die Polizisten das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Hier fanden die Beamten neben einem Teleskopschlagstock auch eine geringe Mengen Drogen sowie Dopingmittel. Der 23-Jährige Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun, sofern das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum von Betäubungsmittel bestätigt, Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Beifahrer gelangt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige.

Friedrichshafen

Unter Alkoholeinwirkung mit Auto unterwegs

Polizeibeamte haben am Mittwochabend in der Zeppelinstraße das Fahrzeug eines 41-Jährigen kontrolliert. Dabei schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet rund 0,8 Promille. Der Fahrer musste daraufhin sein Auto stehen lassen und durfte die Beamten für die weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier Friedrichshafen begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Friedrichshafen

Jugendliche zünden Fahrradreifen mit Felge an

Einem aufmerksamen Zeugen sind am Mittwochabend gegen 19 Uhr mehrere Jugendliche im Bereich des Wohngebietes Oberhof aufgefallen, die dort mutmaßlich einen Fahrradreifen samt Felge angezündet haben. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von dem Zeugen gelöscht werden. Ob ein Schaden an einem sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Toilettenhäuschen entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit ersten Hinweisen nach und nehmen unter Tel. 07541/701-0 weitere sachdienliche Hinweise entgegen.

Bermatingen

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss ein 27-jähriger VW-Fahrer rechnen, nachdem Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend eindeutige Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt hatten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der 27-Jährige musste die Beamten daraufhin zu einer ärztlichen Blutentnahme begleiten. Sollte die Blutprobe den Verdacht bestätigen, drohen dem Fahrer eine Anzeige sowie führerscheinrechtliche Konsequenzen. Das Fahrzeug musste er indes stehen lassen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch zwischen 13 und 18 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker im Parkhaus West mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke das daneben befindliche Fahrzeug an der Fahrertüre beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den an dem BMW entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

