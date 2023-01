Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Trotz Überholverbots überholt

Beim Überholen eines Mercedes-Fahrers, der in der Raderacher Straße in Richtung Unterraderach unterwegs gewesen ist, hat am Dienstagabend ein 50 Jahre alter Peugeot-Fahrer einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Beim Wiedereinscheren streifte der Unfallverursacher den Mercedes und beschädigte diesen. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Weil an der Unfallörtlichkeit ein Überholverbot besteht, muss der 50-jährige mit einem höheren Bußgeld rechnen.

Meckenbeuren

"Büttelglocke" von Grab gestohlen

Wegen Störung der Totenruhe ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren, nachdem Unbekannte zwischen Mittwoch, dem 18.01., und Sonntag, dem 22.01., auf dem Friedhof Brochenzell eine "Büttelglocke" von einem Grab gestohlen haben. Bei der Glocke handelte es sich um das Geschenk einer Narrenzunft. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Glocke nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Montag zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Krankenhausparkplatz in der Röntgenstraße einen geparkten VW Amarok beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise zum unbekannten Pkw-Lenker unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Autofahrerin fährt auf parkenden Pkw auf

Aufgrund von Unachtsamkeit ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr eine 63 Jahre alte Hyundai-Lenkerin in der Ensisheimer Straße auf einen am Fahrbahnrand geparkten Audi aufgefahren. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden am Hyundai wird auf rund 5.000 Euro, der am Audi auf rund 10.000 Euro beziffert. Möglicherweise war die Autofahrerin kurz durch den Gegenverkehr abgelenkt.

Markdorf

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein 59-jähriger VW-Lenker auf der Kreisstraße 7744 von Markdorf in Richtung Michelhaus von der Fahrbahn abgekommen und mit einer dortigen Leitplanke kollidiert. Während am VW ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, blieb der Fahrer unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Pkw.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell