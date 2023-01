Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein ebenfalls noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag kurz vor 8 Uhr in Veringenstadt auf Höhe der Einmündung B32 / B313 hinterlassen. Laut einer Zeugin soll ein graues Baustellenfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sein und dabei die Leitplanke beschädigt haben. Näheres zum Unfallverursacher ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Sigmaringendorf

Parkendes Fahrzeug gerammt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am gestrigen Dienstag gegen 6.30 Uhr in der Lauchthaler Straße gekommen. Ein 35-Jähriger Fiat-Fahrer übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am Fiat wird auf 4.500 Euro geschätzt, am Transporter beläuft er sich auf 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Dienstag gegen 17 Uhr ein 54-jähriger VW-Fahrer zwischen Moosheim und Marbach von der Fahrbahn abgekommen. Der Autofahrer verlor mutmaßlich während der Fahrt das Bewusstsein, geriet neben die Straße und überfuhr einen Hochsitz. Der 54-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, ein Rettungsdienst mit Notarzt brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro.

Bad Saulgau

Ohne gültigen Führerschein und betrunken unterwegs

Mit einem Atemalkoholwert von etwa einem Promille war ein 38-jähriger Renault-Fahrer am Dienstagabend in der Kaiserstraße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt Von den Beamten wurde daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Bestätigung des Alkoholwertes angeordnet. Da der Fahrzeugführer zudem nur im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis trotz dauerhaften Wohnsitzes in Deutschland ist, kommt zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf den 38-jährigen zu. Der Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Bad Saulgau

Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde am Dienstagabend ein 19-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße. Da sich bei ihm Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung ergaben und ein Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, musste der Fahrzeuglenker die Beamten zu einer ärztlichen Blutentnahme begleiten. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, erwarten den 19-jährigen eine Anzeige sowie führerscheinrechtliche Konsequenzen. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen.

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag- und Sonntagmittag im Bereich des Uferwegs drei Hinweisschilder eines Wildobstlehrpfades beschädigt und mehrere Findlinge überfahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 600 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Pfullendorf

Brand einer Hecke

Mutmaßlich durch heiße Asche wurde ein Heckenbrand im Industriegebiet Theuerbach ausgelöst. Starker Wind hatte die entsorgte Asche vermutlich angefacht, sodass schließlich die angrenzende Hecke in Brand geriet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Gammertingen

Schulbus kommt von Fahrbahn ab

Ein Schulbus ist am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Harthausen und Feldhausen alleinbeteiligt von der witterungsbedingt glatten Fahrbahn abgekommen. Dabei streifte der mit 15 Personen besetzte Bus eine Kreuzwegstation. Sechs Kinder und Jugendliche wurden bei der Kollision leicht verletzt, einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jedoch nicht. An dem verunfallten Omnibus sind unter anderem mehrere Seitenscheiben gesplittert, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

