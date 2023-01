PP Ravensburg: 3. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 25.01.2023

Landkreis Sigmaringen (ots) - Meßkirch In Gaststätte eingebrochen Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, machten sich anschließend im Gebäudeinneren an Spielautomaten zu schaffen und flüchteten dann mit dem erbeuteten Bargeld. Der Sachschaden, der bei dem Einbruch entstand, wird auf rund 1.000 ...

