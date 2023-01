Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkten Kia hinterlassen. Der Unbekannte streifte den Wagen, der in der Karlstraße abgestellt war, und riss den Außenspiegel ab. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Unbekannte entwenden Metallschrott

Metallschrott im Wert von rund 1.000 Euro haben Unbekannte am späten Montagabend zwischen 22 Uhr und Mitternacht vom Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs in der Straße "Wachtelhau" entwendet. Die Täter brachen einen Container auf und entwendeten daraus gut eine halbe Tonne des Edelstahlschrotts. Personen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Menschen im Bereich des Betriebs aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Mann von mehreren Personen angegangen - Polizei sucht Zeugen

Weil ein Mann am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Georg-Zimmerer-Straße angegangen worden sein soll, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der 22-Jährige wurde eigenen Angaben zufolge beim Verlassen des Einkaufsmarkts zunächst von einer männlichen Person mit orangefarbener Jacke angegangen, die ihm die Brusttasche entriss und diese zu Boden warf. Auf seinem weiteren Weg über den Parkplatz soll das Opfer im Anschluss von einer fünfköpfigen Personengruppe angesprochen worden sein, die ihn angewiesen haben soll, auf den Boden zu sitzen. Dem kam der Mann jedoch nicht nach, weshalb er von einer Person aus der Gruppe mit einer Glasflasche beworfen und leicht verletzt wurde. Der 22-Jährige begab sich im Anschluss zur Polizei und erstattete dort Anzeige. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten die Personengruppe nicht mehr antreffen. Daher bitten die Polizisten etwaige Zeugen der beiden Vorfälle, insbesondere eine Frau, die Angaben des Opfers zufolge die Polizei gerufen haben soll, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Fahrzeug gerät in Gegenverkehr - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Weil er eigenen Angaben zufolge kurz am Steuer eingenickt war, kam ein 25-jähriger BMW-Fahrer auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit der Seite eines entgegenkommenden Lkw. Während am Lkw und dessen Anhänger Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, wird dieser am BMW auf rund 25.000 Euro beziffert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Stetten a.k.M.

Mit Entgegenkommenden zusammengestoßen

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 14 Uhr in der Friedhofstraße entstanden ist. Eine 30-jährige Renault-Fahrerin geriet in einer Kurve mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links und kollidierte dort mit dem Opel einer entgegenkommenden 57-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Fahrzeug kracht gegen Metallgitter - Fahrer fährt weiter

Im Zeitraum zwischen Montagfrüh und Dienstagfrüh ist in einer Linkskurve in der Schützenstraße ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von der Fahrbahn abgekommen und in ein Metallgitter geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug, das beschädigt sein dürfte, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

