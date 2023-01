Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.01.2023

Überlingen (Bodenseekreis) (ots)

Polizei ermittelt Tatverdächtigen zu einer Serie von Sachbeschädigungen

Nachdem in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Sachbeschädigungen im Stadtgebiet begangen worden sind, haben Ermittler des Polizeireviers Überlingen nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Intensive Ermittlungen führten zu einem 44-Jährigen, der im Verdacht steht, etliche Schließzylinder mit Klebstoff beschädigt, Fahrzeuge zerkratzt sowie Gebäude beschmiert zu haben. Die Polizei schätzt den dadurch entstandenen Sachschaden auf einen sechsstelligen Euro-Betrag. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stießen die Polizisten in den Räumlichkeiten des Tatverdächtigen auf eindeutige Beweismaterialien. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine Marihuana-Aufzuchtanlage, mehrere Marihuana-Pflanzen und gefährliche Gegenstände, die noch einer waffen- und strafrechtlichen Überprüfung bedürfen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen: Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen, unter anderem wegen Sachbeschädigung in mehreren dutzend Fällen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Das Polizeirevier Überlingen hat zur Aufklärung aller Taten eigens eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Geschädigte weiterer Taten, die bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt wurden, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

