Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.01.2023

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Wegen rund drei Dutzend Diebstählen ermitteln Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann soll im Zeitraum von September 2022 bis Anfang Januar 2023 gewerbsmäßig Diebstähle begangen haben, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich dabei auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Bei seiner Festnahme am Mittwoch auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Aufgrund der Vielzahl der Taten und deren fortlaufender Begehung wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den algerischen Staatsangehörigen und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

