Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Jugendliche dringen in Tageseinrichtung für Kinder ein

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren drangen am Freitagabend in das Gelände einer Tageseinrichtung für Kinder im Stadtteil Friedrichsfeld ein, trieben dort Unfug und entwendeten eine Sitzbank.

Die vier Jugendlichen überwanden gegen 18.45 Uhr den ca. 180 cm hohen Zaun der Tageseinrichtung in der Neudorfstraße und drangen so auf das Gelände ein. Hier entnahmen sie mehrere Tische, Stühle und Bänke und brachten sie auf das benachbarte Schulgelände. Zudem ließen sie eine Kinder-Sitzbank aus Holz mitgehen. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Rappoldsweiler Straße. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die die Polizei verständigten.

Aufgrund einer Personenbeschreibung konnten eine Polizeistreife die Vierer-Gruppe in der Rappoldsweiler Straße angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wollte sich ein 16-Jähriger einer kleinen Menge Rauschgift entledigen, was jedoch von den Beamten bemerkt wurde. Bei einem 15-Jährigen wurde ein Messer aufgefunden. Alle Jugendlichen hatten Tabakwaren bei sich und einer der Jugendlichen hatte eine Flasche Whiskey in der Hand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei 16-Jährigen auf freien Fuß entlassen, der 15-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben. Das Messer und die Drogen wurden beschlagnahmt, Alkohol und Tabakwaren wurden vernichtet.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Verdacht des Einbruchsdiebstahls ermittelt. Den 15-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, einer der 16-Jährigen sieht einer Anzeige wegen Drogenbesitzes entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell