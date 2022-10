Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verlorenes Handy gemeinsam mit der Polizei wieder aufgefunden

Linz (ots)

In den Mittagsstunden des So. 02.10.22 meldet sich bei der Polizeiinspektion Linz eine 27 jährige Frau und teilt mit, dass Sie in der Nacht zuvor auf dem Rückweg von einem Weinfest ihr Handy verloren habe. Da es sich um ein neueres Modell handelt, war Sie in der Lage das Handy grob zu orten. Angezeigt wurde die Nähe ihres Wohnortes in Linz.

Gemeinsam mit Beamten der Polizei Linz suchte die junge Frau nun die Umgebung intensiv ab. Einer der Beamten fand das Handy unter einem geparkten PKW liegend und übergab es der erleichterten Frau.

