Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Pferdekutsche

Windhagen (ots)

Am Sonntag, 02.10.2022 gegen 12:16 Uhr, ereignete sich in Windhagen auf einem an die L272 angrenzendem Feldweg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen befuhren die beiden Frauen den Feldweg mit einer Pferdekutsche, als das Pferd plötzlich "durchging" und das Tempo erhöhte. Die beiden Frauen konnten sich in der Folge nicht mehr auf der Kutsche halten und fielen herunter. Die 58jährige Fahrerin verhakte sich beim Herunterfallen jedoch an der Kutsche und wurde noch einige Meter mitgeschleift. Die Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt; die Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Beide wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Das Pferd riss sich los und rannte davon, konnte jedoch durch den Besitzer aufgefunden und eingefangen werden. Es blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell