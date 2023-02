Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person bei Unfall tödlich verunglückt, Sachbeschädigung an Schule

Aalen (ots)

Crailsheim: Person bei Unfall tödlich verunglückt

Am Mittwochmittag gegen 12:40 Uhr befuhr ein 38-Jähriger Fahrer eines VW Crafter die A6 in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim wollte der 38-Jährige aufgrund von stockendem Verkehr auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei streifte er zunächst einen Lkw und kollidierte anschließend mit einem 44-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kippte der VW um und der Audi wurde gegen die Leitplanke abgewiesen. Der umgekippte VW rutschte in der Folge in einen Lkw eines 47-Jährigen. Hierbei wurden sowohl der 38-Jährige Fahrer des VW als auch dessen 52-jähriger Beifahrer im Pkw eingeklemmt. Der 52-jährige Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 215 000 Euro. Die Fahrbahn ist aufgrund der Unfallaufnahme weiterhin voll gesperrt.

Blaufelden: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag und Dienstag haben Unbekannte ein Fenster an einem Schulgebäude in der Schulstraße beschädigt. Hierbei wurde die äußere der beiden Scheiben beschädigt. Möglicherweise wurde hier ein Luftgewehr eingesetzt. Der Sachschaden an der Scheibe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 047953 925 010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell