POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde gefährdet? - Unfallflucht - Exhibitionist im Thermalbad - Sonstiges

Hüttlingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 21.10 Uhr am Dienstagabend stellte eine 20-Jährige ihren Audi A 1 in der Fuggerstraße in Hüttlingen ab, wobei sie an dem Pkw lediglich die Handbremse anzog. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbständig, rollte rückwärts die Böschung hinab und prallte dann gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Aufgefahren - aufgeschoben

Mit ihrem Mercedes Sprinter fuhr eine 31-Jährige am Dienstagmittag kurz vor 12 Uhr auf der B 29 zwischen Mögglingen und Essingen auf den verkehrsbedingt stehenden Fiat einer 46-Jährigen auf. Der Fiat wurde hierbei auf den davorstehenden Suzuki Swift eines 40-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall erlitt die 46-Jährige leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Aalen: 7000 Euro Sachschaden

Aufgrund der tiefstehenden Sonne fuhr eine 46-Jährige am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr mit ihrem Citroen in der Straße "Im Rauental" gegen ein Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Am Fahrzeug der 46-Jährigen, das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Aalen: Exhibitionist im Thermalbad

Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr hielt sich eine Frau in der Textilsauna im Thermalbad auf. Ein Unbekannter, der sich ebenfalls in der Sauna befand, entblößte sein Glied, an welchem er anschließend manipulierte. Der Unbekannte konnte die Sauna unerkannt verlassen. Er ist ca. 60 Jahre alt und ca. 170 bis 175 cm groß und hatte eine sportliche Figur. Der Mann hat eine Halbglatze und grau melierte Haare. Zudem ist bekannt, dass er beim Verlassen des Bades mit einer blauen Jeans, einer dunklen Mütze, einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Aufgefahren

Zwei Leichtverletze und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der B 29, Höhe Essingen, ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 43-Jähriger seinen Ford Nugget anhalten. Ein 33-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf. Beide Unfallbeteiligten erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Aalen: Unfallflucht

Mit ihrem VW Golf befuhr eine 50-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr die Landesstraße 1080 von Waldhausen in Richtung Beuren. Hier kam ihr ein heller Pkw entgegen, welcher wohl mitten auf der Straße fuhr und deshalb den Außenspiegel des VW streifte. Ohne anzuhalten fuhr das Fahrzeug davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Unfall beim Überholen

Mit ihrem VW Golf setzte eine 19-Jährige am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen zum Überholen eines Sattelzuges an. Als sie sich auf Höhe des Aufliegers befand, scherte der Lkw auf den linken Fahrstreifen aus, weshalb die 19-Jährige ihren Pkw stark abbremsen musste und ihr Fahrzeug nach rechts steuerte. Dabei überfuhr sie den Standstreifen und prallte anschließend mit dem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zu einer Kollision mit dem Lkw kam es nicht; dieser setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Westhausen: Wer wurde gefährdet?

Am Dienstag gegen 08:40 Uhr befuhr ein weißer Mercedes-Benz AMG CLA mit Nördlinger-Kennzeichen die B29 in Richtung Bopfingen. Auf Höhe Westhausen scherte der Mercedes-Fahrer trotz Gegenverkehr aus, um mehrere vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Nachdem ein PKW entgegenkam, der stark abbremsen musste und mehrmals die Lichthupe betätigte, scherte der Mercedes-Fahrer im letzten Moment, unmittelbar hinter einem Sattelzug, wieder auf die rechte Fahrspur ein. Die Polizei Aalen sucht nun den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Landesstraße 1029 / Kreisstraße 3318 missachtete ein 53-jähriger Audi-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr die Vorfahrt eines 43 Jahre alten Mercedes Sprinter-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Heubach: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Eine 72-Jährige verursachte am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr sie mit ihrem Opel die Hohenroder Straße in Fahrtrichtung Lautern. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo der Pkw gegen den entgegenkommenden Fiat einer 53-Jährigen prallte. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leicht Verletzungen.

Mögglingen: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt ein 69-Jähriger seinen Mercedes Benz am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Heuchlinger Straße an. Ein 18-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

