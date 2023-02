Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht aufgeklärt, Unfall und Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Crailsheim: Unfall mit Unfallflucht - Verursacher danke Zeugenaussagen ermittelt

Am Dienstagmittag kurz vor 15:00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Renault Twingo die Ellwanger Straße stadteinwärts. Auf dem Radweg der Ellwanger Straße fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Rad. Der PKW-Fahrer wollte dann in den Hammersbacherweg abbiegen und kreuzte dabei den Radweg. Der Radfahrer musste stark abbremsen und musste ausweichen. Dabei stieß er mit einem Seat Leon eines 37-Jährigen zusammen, welcher soeben vom Hammersbacherweg in die Ellwanger Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Seat entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Renault-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte er jedoch anhand des Nummernschildes ermittelt werden. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Kurz nach 14:00 Uhr am Dienstag war ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer auf der L1041 unterwegs, als er einen vorausfahrenden PKW überholen wollte. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den nachfolgenden Verkehr und übersah beim Ausscheren, dass sich bereits ein 54-Jähriger mit seinem VW im Überholvorgang befand und auf Höhe seines PKW fuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden entstand dadurch jeweils Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Unfallflucht

Gegen 21:30 Uhr am Dienstag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Skoda die Eisbachstraße in Richtung Obersontheim. An einer baulich verengten Stelle kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unmittelbar danach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Skoda entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

