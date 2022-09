Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere fahruntüchtige E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 16.09.2022, um 19:12 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Friedrichstraße, Kaiserslautern auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Da sich an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand wurde er einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag, den 17.09.2022, gegen 02:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Heranwachsender aus Kaiserslautern am Fackelrondell, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,32 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Alkoholisierung von 0,40 Promille wurde am selben Tag gegen 03:00 Uhr bei einem ebenfalls 20-jähriger Heranwachsenden in der Zollamtstraße festgestellt. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 03:23 Uhr wurden in der Martin-Luther-Straße, Kaiserslautern vier Personen im Alter zwischen 23 bis 33 Jahre auf E-Scootern fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden Alkoholisierungen im Bereich von 0,48 bis 1,35 Promille festgestellt. Einer Person musste in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. |PvD

