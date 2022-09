Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, den 15.09.2022, gegen 15:05 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Kaiserslautern die Velmannstraße, Kaiserslautern in Richtung Salingstraße. In Höhe der Beilsteinschule hielt die Frau an, um ein Schulkind über den dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren zu lassen. Hierbei überholte sie ein 60-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Kleinbus. Nach Angaben von Zeugen wurde ein namentlich nicht bekanntes Kind hierbei beinahe angefahren. Zeugen, welche Angaben zu der Identität des Kindes aber auch zu dem Vorgang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell