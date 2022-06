Polizei Wuppertal

POL-W: SG Nach Schlägerei in Solingen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 15.06.2022, kam es gegen 01:00 Uhr, zu einer Schlägerei in Solingen-Mitte. Ein 45-Jähriger war zu Fuß im Bereich der Schützenstraße Ecke Bismarckstraße unterwegs. Dort sprach ihn ein Mann aus einer größeren Gruppe provozierend an. In der Folge erhielt der 45-Jährige mehrere Schläge und Tritte und ging zu Boden. Nachdem sie von ihrem Opfer abließen entfernten sich die Schläger in unbekannte Richtung. Sie sind 20-25 Jahre alt und haben schwarze Haare. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell