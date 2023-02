Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tresor bei Einbruch entwendet - Betrunkener schlug nach Jugendlichen - Unfälle

Winterbach: Betrunkener belästigt Jugendliche am Bahnhof

Ein 40-Jähriger befand sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr beim Bahnhof und war gegenüber zwei anwesenden Jugendlichen aggressiv. Er habe auch mit einer Jacke nach ihnen geschlagen, jedoch ohne diese zu verletzen. Der Mann sollte im Anschluss von der alarmierten Polizei zur Dienststelle verbracht werden, wobei er sich gegen die Maßnahme wehrte und gegen die eingesetzten Beamten trat. Die aggressive Person war nicht zu beruhigen, weshalb auf der Dienststelle auch ein Arzt hinzugezogen wurde. Letztlich wurde die Verbringung in eine psychiatrische Klinik notwendig, wo der Mann stationär aufgenommen wurde. Bei dem Polizeieinsatz blieben die Beteiligten unverletzt.

Welzheim: Fußgänger übersehen

Bei einem Verkerhsunfall zog sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr ein 89-jähriger Fußgänger leichte Verletzungen zu. Er lief im verkehrsberuhigten Bereich beim Gottlob-Bauknecht-Platz, als er von einem Opel-Fahrer übersehen wurde. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Senior zu Boden, wobei er sich die leichte Verletzungen zuzog.

Berglen: Tresor entwendet

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Erlenstraße in ein Firmengebäude eingebrochen. Hierzu haben die Täter ein Fenster eingeschlagen und sich Zugang zu einem Büro verschafft. Dort wurde ein Tresor, in dem sich Bargeld befand und an einer Wand befestigt war, abgerissen und entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

Backnang: Auf Jaguar aufgefahren

3000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 11.20 Uhr ereignete. Ein 30-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Blumenstraße und fuhr infolge Unachtsamkeit auf das Auto eines Jaguar-Fahrers auf, der dort verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

