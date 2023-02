Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall-BAB 6: Schwerer Unfall mit Vollsperrung

Aalen (ots)

Wolpertshausen-BAB6: Vollsperrung nach schwerem Unfall

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag auf der BAB 6 kurz vor der Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen, der eine stundenlange Vollsperrung in Fahrtrichtung Heilbronn zur Folge hatte. Gegen 11.30 Uhr übersah ein stark alkoholisierter (rund 2,5 Promille) 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges ein Stauende. Er fuhr in der Folge auf ein Fahrschulauto auf, das von einem 19 Jahre alten Fahrschüler im Beisein seines 50 Jahre alten Fahrlehrers gelenkt wurde. Das Fahrschulauto wurde auf den Skoda eines 25-Jährigen aufgeschoben, der wiederum auf einen davor befindlichen Sattelzug geschoben wurde. Während der Verursacher leichte Verletzungen erlitt, wurden die beiden im Fahrschulauto schwer verletzt, ebenso der Skoda-Fahrer. Der zweite Sattelzug-Lenker blieb unverletzt. Der Rettungsdienst befand sich mit elf Fahrzeugen samt fünf Notärzten sowie zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Ebenso war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kirchberg ausgeleitet. Es bildete sich Rückstau bis an die bayerische Grenze. Die Unfallaufnahme samt Bergung der Fahrzeuge dauert zur Stunde an und wird prognostisch weit in den Nachmittag reichen. Die Aufhebung der Vollsperrung ist also nicht absehbar. Der Schaden kann noch nicht genauer beziffert werden, dürfte aber sicher im sechsstelligen Bereich liegen.

