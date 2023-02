Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Betrug - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Ins Schleudern geraten

Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta befuhr am Montag kurz vor 18 Uhr die Erbstetter Straße in Richtung Erbstetten, als er bei nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Sein Fahrzeug kam auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem 47-jährigen Mercedes-Fahrer zusammenstieß. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto des Unfallverursachers und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 23-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Die Autos, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

Fellbach: Falscher Bankmitarbeiter

Ein Senior aus Fellbach erhielt am Freitag einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Dieser täuschte seinem Opfer vor, dass Unregelmäßigkeiten auf dem Konto festgestellt worden wären und die Bank nun entsprechende Daten benötige. Der Senior fiel auf die Betrugsmasche herein, sodass die Betrüger über 2000 Euro auf ein fremdes Konto transferieren konnten. Die Polizei rät bei derartigen Anrufen sehr misstrauisch zu sein. Geben Sie niemals Konto- oder Zugangsdaten preis und beenden Sie umgehend derartige Gespräche. Haben Sie Zweifel, rufen Sie zur Beratung im Einzelfall ihre Bank oder die Polizei an.

Einbrüche

Waiblingen: Zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag verschaffte sich ein Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Zeisigweg, in welchem sich auch Büroräumlichkeiten befinden. Der Einbrecher durchsuchte die Räumlichkeiten, entwendete nach bisherigen Feststellungen vermutlich nichts. Es entstand Sachschaden an der beschädigten Terrassentüre.

Remshalden-Grunbach: Ebenfalls über die Terrassentüre gelangte ein Dieb in ein Wohnhaus bei einem weiteren Einbruch. Dieser wurde im Tagesverlauf des Montags in der Beutelsbacher Straße verübt und gegen 18.45 Uhr festgestellt. Es wurden mehrere Räume durchsucht und zumindest mehrere hundert Euro entwendet. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall

An der Kreuzung der Abfahrt B14 zur Westumfahrung ereignete sich am Montagmittag ein Auffahrunfall, bei dem rund 13.000 Euro Schaden entstand. Ein 47-Jähriger musste gegen 11.45 Uhr mit seinem Mercedes an der roten Ampel anhalten. Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Waiblingen: Unfall auf B14

Leichte Verletzungen zog sich ein 27-Jähriger am Montagmorgen bei einem Unfall auf der B14 zu. Der Mann fuhr gegen 6.40 Uhr mit seinem BMW in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Waiblingen fuhr ein nachfolgender ebenfalls 27 Jahre alter BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den Vordermann auf. 12500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Winnenden: Aufgefahren

Auf der L1127 ereignete sich am Montagnachmittag zwischen dem Weiler Kreisel und Affalterbach ein Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter VW-Fahrer erkannte gegen 15.45 Uhr zu spät, dass ein 36-jähriger Fiat-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um in die K 1848 abzubiegen und fuhr auf. Dabei entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell