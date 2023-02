POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Vellberg: Unfallflucht

Am Montagmorgen zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Bärenbach einen dort geparkten Peugeot und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand am Peugeot ein Schaden von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Gerabronn: Unfall beim Abbiegen

Am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer die Haller Straße in Richtung der Langenburger Straße. Als er nach links in die Langenburger Straße einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen BMW-Fahrer, welcher von der Langenburger Straße in die Haller Straße einbog. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

