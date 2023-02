Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Brand auf Baustelle

Schwäbisch Hall: (ots)

Auf einer Baustelle in der Nefflenallee kam es am Montag kurz vor 17 Uhr zu einem Brandgeschehen. Es war dort Dämmmaterial in Brand geraten, weshalb die Feuerwehr alarmiert worden war. Letztlich entstand durch das Feuer ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 bis 30.000 Euro. Brandursächlich waren möglicherweise Schweißarbeiten, die am Nachmittag auf der Baustelle durchgeführt worden wären. Polizeiliche Ermittlungen hierzu dauern an.

