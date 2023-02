Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Wohnungseinbruch

Am letzten Freitag wurde in der Spitzwegstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen. Dazu kletterten sie auf den Balkon und öffneten gewaltsam die Balkontüre. Die Täter erbeuteten letztlich eine dreistellige Bargeldsumme sowie Schmuck. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet zum Tatgeschehen, das zwischen 14 Uhr und 21 Uhr verübt wurde, um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Winnenden: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich in der Tulpenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter fuhr bei der Einmündung zum Veilchenweg gegen einen Gartenzaun, beschädigte diesen und flüchtete anschließend. Hinweise zum Vorfall bzw. zur Identifizierung des Verursachers erbittet die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940.

