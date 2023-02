Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Betrunkener in Polizeigewahrsam - Einbruch - Unfälle

Waiblingen: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagabend 20.30 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr einen Toyota, der im Schneiderweg abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein ebenfalls Unbekannter am Samstag zwischen 11 Uhr und 13.50 Uhr verursachte, als er einen in der Straße "An der Talaue" abgestellten Mercedes Benz beschädigte. Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag ereignete. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW auf der B 29 -Abfahrt Weinstadt-Beinstein- wegen zu geringem Sicherheitsabstand auf den BMW eines 38-Jährigen auf. Bei dem Unfall erlitt dessen 43 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße aus, nachdem von dort ein Brandalarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 84 und 66 Jahre alten Bewohner Kerzen auf einem Ofen abgestellt hatten. Durch die Hitze schmolzen diese, wobei das auf den Ofen tropfende Wachs für starke Rauchentwicklung sorgte und deshalb der Alarm ausgelöst wurde. Durch Anwohner wurden die Rettungskräfte verständig. Da auf Läuten niemand reagierte, wurde die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet. Die Bewohner saßen völlig unbeeindruckt auf dem Sofa; sie wurden sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Korb: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Südstraße / Steinstraße missachtete ein 66-jähriger Lkw-Fahrer am Samstagmittag gegen 13 Uhr die Vorfahrt einer 44 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Spiegelberg: Von Straße abgekommen

Auf der L 1117 zwischen Kurzach und Nassach ereignete sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr ein Verkehrsunfall, zu dem auch die örtliche Feuerwehr zur Bergung der Insassen alarmiert worden war. Eine 35-jährige Opel-Fahrerin war dort in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen Bäume geprallt. Hierbei wurde ein 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Allmersbach im Tal: Betrunkener in Polizeigewahrsam

Auf einer Veranstaltung in der Straße Bildäcker erhielt ein 28-jähriger Gast am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr ein Hausverbot, nachdem er dort im betrunkenen Zustand randaliert habe. Es wurde auch die Polizei hinzugezogen. Der Betrunkene beleidigte dort mehrfach die eingesetzten Polizisten und versetzte seinem Bekannten einen Kopfstoß, woraufhin der betrunkene Mann zur Vermeidung weiterer Aggressionsdelikten in Polizeigewahrsam genommen wurde. Die Polizei leitete gegen den 28-Jährigen entsprechende Strafverfahren ein.

Fellbach: Einbruch in Cafe

In der Cannstatter Straße wurde am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr in ein Cafe eingebrochen. Die unbekannten Täter haben hierzu die Eingangstür aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft. Nachdem vermutlich eine Alarmanlage ausgelöst worden war, flüchteten die Eindringlinge. Den ersten Feststellungen nach wurde nichts entwendet. Hinweise auf die unbekannten Einbrecher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Zwei Fußgängerinnen bei Unfall verletzt

Eine 51-jährige Renault-Fahrerin fuhr am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Straße Körnle aus einer Parklücke und übersah beim Rückwärtsfahren zwei vorbeilaufende Fußgängerinnen. Beide wurden hierbei leicht verletzt, wobei eine 58-jährige Frau vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

