Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungsbrand, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Murrhardt: Küchenbrand

Am Samstag gegen 21:00 Uhr waren zwei 39- und 28-jährige Männer dabei, Essen in der Küche ihrer Wohnung in der Hauptstraße zuzubereiten. Dabei wurde offenbar Öl zu stark erhitzt und geriet in Brand. Die Feuerwehr Murrhardt rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus, musste jedoch nicht mehr eingreifen, da es den beiden Männern gelang, das Feuer selbst abzulöschen. An der Küche entstand dennoch ein Schaden von annähernd 30.000 Euro. Beide Männer wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gem. Waiblingen, B 14: Fahrzeugbrand

Am Sonntag gegen 02:10 Uhr befuhr eine 41-Jährige die B 14 von Waiblingen in Richtung Backnang mit ihrem PKW BMW. Ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte bemerkte die Frau zunächst eine Rauchentwicklung aus der Lüftungsanlage ihres PKW und hielt am Fahrbahnrand an. Alle drei Fahrzeuginsassen verließen daraufhin das Auto, das bereits kurze Zeit später in Vollbrand stand. Die alarmierte Feuerwehr Waiblingen-Beinstein war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 06:30 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell