POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 04.02.2023, 12:30 Uhr

Aalen (ots) - Westhausen: Unfall mit Sachschaden Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin die Deutschordenstraße von Reichenbach kommend. An der Einmündung in die B 29 wollte sie nach links in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eins von links kommenden 20-jährigen VW-Fahrer. Beim Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 ...

