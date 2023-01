Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Vogelstang - Unfallflucht auf dem Parkplatz

Mannheim (ots)

Am gestrigen Samstag zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Spreewaldallee ein Verkehrsunfall. Hier wurde ein PKW VW Golf durch eine bislang unbekannte Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete hiernach ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Golf wurde hierbei an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz des XXXL Lutz Mann Mobilia beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen./MG

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell