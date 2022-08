Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Balkon

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen hat es am Montagmorgen (08.08.2022) auf einem Balkon an der Rotenwaldstraße gebrannt. Gegen 10.20 Uhr brach der Brand offenbar aus, den die Feuerwehr bereits gegen 10.35 Uhr gelöscht hatte. Die angrenzende Wohnung wurde durch das Feuer nicht beeinträchtigt und ist, nachdem die Feuerwehr gelüftet hatte, weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten und im Zuge der anschließenden Maßnahmen sperrten die Beamten den Verkehr in beide Richtungen, wodurch es teilweise zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, unter anderem auch des öffentlichen Nahverkehrs, kam.

