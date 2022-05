Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PM Nr.2:

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10.00 Uhr, überquerte eine 60-jährige Fahrradfahrerin nach bisherigen Erkenntnissen bei Rotlicht die Feudenheimer Straße und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nur ein niedriger Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Feudenheim für ca. 30 Minuten gesperrt. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier MA-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-33010 zu melden.

