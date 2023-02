Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 04.02.2023, 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletzter Person

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer die Sulzbacher Straße in Richtung Kreisverkehr an der Einmündung Annonay-Straße. Vor ihm hielt ein 31-jähriger Renault-Fahrer verkehrsbedingt. Auch der 24-jährige wollte bremsen, rutschte aber wohl vom Pedal und fuhr auf. Beim Unfall verletzte sich der 31-Jährige leicht. Der Sachschaden belief sich auf ca. 2.000 Euro.

Weissach im Tal: Unfall mit verletztem Fußgänger

Am Freitag gegen 17:40 Uhr überquerte ein 77-jähriger Fußgänger mit Gehstock die Unterweissacher Straße auf Höhe eines dortigen Tierarztes. Ein aus Richtung Unterweissach kommender 58-jähriger Skoda-Fahrer sah den Fußgänger zu spät. Er versuchte auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde schwer verletzt, Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Auch ein, vom Fußgänger geführter, Hund wurde verletzt.

Fellbach: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Am Freitag gegen 15:55 Uhr kam es in der Fellbacher Straße zum Unfall. Eine 53-jährige Fahrradfahrerin versuchte einer geöffneten Türe eines parkenden Mercedes auszuweichen, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich schwer.

Fellbach: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 15:40 - 16:40 Uhr parkte ein Audi Q3 am Fahrbahnrand der Ernst-Heinkel-Straße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte diesen und verursachte ca. 800 Euro Sachschaden. Hiernach verlies der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle. Der Schaden lässt den Rückschluss zu, dass es sich beim Verursacher eventuell um ein gelbes Baustellenfahrzeug handelte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720, zu melden.

Schorndorf: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Karlsplatz ein Verkehrszeichen "Fußgängerüberweg" durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer umgefahren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen des Vorfalles um Meldung unter 07181 2040.

Schorndorf: Unfall mit verletztem Fußgänger

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr wollte ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf dem Parkdeck des Kauflandes in der Lutherstraße rückwärts in eine Parklücke einfahren. Hierbei übersah er einen 84-jährigen Fußgänger mit Einkaufswagen und stieß gegen diesen. Hierdurch kam der Fußgänger zu Fall und verletzte sich durch den Aufprall auf dem Asphalt schwer am Kopf. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

