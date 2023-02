Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lagefortschreibung Vermisstensache - Vor Kontrolle geflüchtet - Unfallflucht

Aalen

Remshalden/Lenningen: Lagefortschreibung Vermisstensache J.W.

Im Rahmen von Suchmaßnahmen nach einer vermissten 16-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis ist am Donnerstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, ein weiblicher Leichnam in einem Waldstück zwischen Oberlenningen und Hochwang aufgefunden worden. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat zur Lagefortschreibung eine Pressemeldung veröffentlicht, die unter folgendem Link abrufbar ist:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5432789

Althütte: Vor Kontrolle geflüchtet

Im Rahmen der routinemäßigen Verkehrsüberwachung wollten Beamte des Polizeireviers Schorndorf am Donnerstagmorgen gegen 00.40 Uhr auf der Landesstraße 1080 zwischen Klaffenbach und Welzheim den Fahrer eines Mercedes Benz kontrollieren. Beim Erkennen des Streifenfahrzeuges beschleunigte der Mercedes, wobei er zeitweise eine Geschwindigkeit von rund 120 km/h innerorts und rund 140 km/h außerorts erreichte. Aufgrund der stark überhöhten Fahrgeschwindigkeit kam der Pkw in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt; der 40 Jahre alte Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Bei den ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass sich der 40-jährige Beifahrer, bei dem es sich um einen türkischen Staatsbürger handelt, unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten hat und die beiden deshalb versucht hatten, vor der Kontrolle zu flüchten. Der 40-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, dieser setzte den vom Ausländeramt des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis beantragten Abschiebehaftbefehl in Vollzug, mit dem Ziel den 40-Jährigen anschließend in sein Heimatland zurückzuführen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Ernst-Heinkel-Straße einen geparkten Audi und fuhr anschließend weiter. Beim Verursacher handelt es sich vermutlich um ein gelbes Baufahrzeug. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

