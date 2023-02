Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Ermittlungsergebnisse zu dem am 2. Februar 2023 bei Lenningen aufgefundenen Leichnam

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Remshalden (WN) und Lenningen (ES):

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.02.2023/19.55 Uhr des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Fund eines Leichnams am Donnerstag (02.02.2023) in einem Waldstück zwischen Oberlenningen und Hochwang steht fest, dass es sich um die seit dem 24. Januar 2023 vermisste 16-jährige Jugendliche aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) handelt. Nach der jungen Frau hatte die Polizei tagelang im Bereich Lenningen gesucht, nachdem sich Hinweise ergeben hatten, dass sie sich im dortigen Bereich aufhalten könnte. Im Rahmen der Suchmaßnahmen hatte ein Passant am Donnerstag, kurz nach zehn Uhr, in unwegsamen Gelände Gegenstände entdeckt und die Einsatzkräfte angesprochen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um Gegenstände aus dem Besitz der Vermissten handelt. In der Folge wurde auch die tote Jugendliche in der Nähe aufgefunden.

Auf Grund der Gesamtumstände und des Ergebnisses der am Freitag durchgeführten Obduktion ist von einem suizidalen Geschehen auszugehen. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen.

Die 35-köpfige Sonderkommission der Polizeipräsidien Reutlingen und Aalen wird im Laufe des Freitags (03.02.2023) aufgelöst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Todesumständen dauern jedoch noch an. (ms)

Hinweis an die Redaktionen:

Wir bitten, die zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellten Lichtbilder des Polizeipräsidiums Aalen aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell