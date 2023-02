POL-RT: Informationsveranstaltungen zur Ausbildung und Studium bei der Landespolizei

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Einbruch in Ruit Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch in Ruit ihr Unwesen getrieben. Zwischen 16 Uhr und acht Uhr beschädigten Unbekannte das Fenster eines Gebäudes in der Straße am Brünnelesberg und gelangten so ins Innere. Dort suchten sie nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der ...

