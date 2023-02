Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Polizeieinsatz in Dettingen

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Einbruch in Ruit

Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch in Ruit ihr Unwesen getrieben. Zwischen 16 Uhr und acht Uhr beschädigten Unbekannte das Fenster eines Gebäudes in der Straße am Brünnelesberg und gelangten so ins Innere. Dort suchten sie nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (rn)

Denkendorf (ES): Traktor umgekippt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 17 Jahre Traktorlenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 1202 erlitten. Die junge Frau war von Denkendorf herkommend auf der Landesstraße in Richtung Körschtalviadukt unterwegs. Kurz nachdem die in die L1202 eingebogen war, geriet der Traktor ins Schlingern und kippte nach links um. Die 17-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde der umgestürzte Traktor wieder aufgestellt. Anschließend wurde er abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Straße in Richtung Körschtalviadukt für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (rn)

Dettingen/Teck (ES): Einsatz wegen verletzter Person

Wegen einer verletzten Person sind Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Kirchheimer Straße ausgerückt. Zeugen hatten in der Wohnung eines 54-Jährigen Blutspuren entdeckt, die Wohnung wieder verlassen und die Rettungskräfte alarmiert. Nachdem im Zuge einer ersten Überprüfung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Schusswaffe eine Rolle gespielt haben und sich noch jemand bewaffnet in der Wohnung aufhalten könnte, räumte die Polizei vorsorglich das Gebäude. Hinzugezogene Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz betraten gegen 15.15 Uhr die Wohnung, wo sie den 54-jährigen Bewohner mit einer stark blutenden Verletzung antrafen. Der ansprechbare Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund seiner eigenen Angaben ist von einem vorangegangenen Sturzgeschehen als Ursache für die Verletzung auszugehen. Der anfängliche Verdacht, dass eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein könnte, bestätigte sich nicht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen ebenfalls nicht vor. (ak)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Einmündung L361/B28 entstanden. Eine 20-Jährige war mit ihrem VW gegen 6.55 Uhr von der Landesstraße aus in den Einmündungsbereich eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden BMW eines 40-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

