Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Brände

Reutlingen (ots)

Unfall im Scheibengipfeltunnel

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen im Scheibengipfeltunnel nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger war mit seinem Peugeot gegen 7.20 Uhr auf der B 312 von Pfullingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Tunnel erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 23 Jahre alte Lenker eines Audi verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den Wagen auf. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die gegen 8.20 Uhr geräumt werden konnte. (rn)

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Ergenzingen

Eine Firma in der Nobelstraße in Ergenzingen ist in der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter drang über eine Tür gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete aus dem Inneren mehrere E-Bikes. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Der Polizeiposten Ergenzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Brände im Stadtgebiet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 33-Jährigen, der am frühen Mittwochmorgen eine Mülltonne und einen Sonnenschirm in Brand gesetzt haben soll. Eine Zeugin bemerkte gegen 0.50 Uhr die brennende Mülltonne in der Europastraße und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Kurz nach vier Uhr meldete ein weiterer Zeuge den Brand eines Sonnenschirms in der Stuttgarter Straße. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie der Polizei war der Brand bereits selbstständig erloschen. Der alkoholisierte 33-Jährige, auf den auch die Personenbeschreibung des Mülltonnenbrandes zutreffen dürfte, wurde unweit des Brandorts in der Stuttgarter Straße angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde in der Folge zum Polizeirevier gebracht, das er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. (rn)

Bisingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und beträchtlichem Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 27.000 Euro hat sich am Dienstagvormittag ereignet. Kurz nach elf Uhr wollte ein 84-Jähriger mit seinem Audi vom Fahrbahnrand auf die Steinhofener Straße in Richtung Balingen einfahren. Dabei beschleunigte der Wagen zu stark und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er nach mehreren Metern mit einer Gebäudetreppe, wobei auch ein stählernes Vordach stark beschädigt wurde. Der Senior erlitt bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An seinem Audi, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Wagen wurde abgeschleppt. Zum Abstützen des Vordachs war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell