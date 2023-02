Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikte, Unfälle, Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Motorradfahrer gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Dienstagmittag erlitten. Der 20-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr die Georg-Friedrich-Händel-Straße in Richtung Königsträßle. Seinen Angaben nach kreuzte eine Katze die Straße, worauf der Biker eine Vollbremsung einleitete. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seiner Kawasaki beläuft sich auf zirka 500 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Bei Unfall schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag erlitten. Kurz vor 13.30 Uhr bog eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf von einer Einfahrt auf die Olgastraße ein, worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden BMW eines 51-Jährigen kam. Der BMW-Lenker musste nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Gesamtschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Handtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Am Listplatz soll es am Dienstagnachmittag zu einem Raubdelikt gekommen sein. Kurz nach 16.30 Uhr hielt sich dort eine 60-Jährige eigenen Angaben zufolge auf und wurde von einem Unbekannten hinterrücks gestoßen. Anschließend griff der Täter offenbar die auf einer Sitzbank liegende Handtasche der Frau, in der sich unter anderem auch die Geldbörse befand, und stieg in die Buslinie 2 nach Betzingen ein, die daraufhin abfuhr. Die 60-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Täter ist demnach circa 190 Zentimeter groß, ungefähr 20 Jahre alt und schlank. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Pullover mit Kapuze bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 erbeten. (mr)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Fahrzeuge mussten am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in der Schlössleskurve abgeschleppt werden. Ein 27-Jähriger war gegen 19.40 Uhr mit einem Audi Q3 auf der L 380a von der B 28 herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Neuhausen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Seat Leon eines 39 Jahre alten Mannes. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 16.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall in Echterdingen geführt. Eine 83-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit einem Hyundai von der Maiergasse herkommend nach rechts auf die Hauptstraße abgebogen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Fiat Punto einer 43 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Unfallverursacherin gedreht und krachte im Anschluss noch gegen eine Hauswand. Anschließend blieb er so unglücklich neben einem Verkehrszeichen stehen, dass die Seniorin nicht selbstständig aussteigen konnte. Sie musste von der Feuerwehr, die mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, aus ihrem Wagen befreit werden. Die leichtverletzte 83-Jährige wurde danach mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fiat-Lenkerin und zwei Mitinsassen erlitten bei dem Unfall einen Schock und wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (ms)

Ostfildern / Esslingen (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hat, musste ein 43 Jahre alter Mann am Dienstagabend seinen Führerschein abgeben. Ein Zeuge alarmierte gegen 18.50 Uhr die Polizei, nachdem ein offenbar alkoholisierter Ford-Lenker vom Gelände einer Tankstelle in Nellingen über die L1192 in Richtung Berkheim davonfuhr. Im Kreuzungsbereich mit der K1216 soll der silberfarbene Ford über zwei Verkehrsinseln gefahren sein, wobei einer der beiden Vorderreifen des Wagens stark beschädigt wurde. Zudem war es offenbar zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gekommen. Der Lenker des Ford setzte seine Fahrt über die Ruiter Straße bis in die Seestraße fort, wo er beim Einparken am Straßenrand gegen einen geparkten Skoda Citigo prallte, der auf einen dahinter abgestellten Skoda Yeti geschoben wurde. Bei der anschließenden Kontrolle des 43-Jährigen wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden an den beiden geparkten Skoda beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Schäden an dem Ford, der abgeschleppt werden musste, schlagen mit etwa 5.000 Euro zu Buche. Die festgestellten Schäden deuten darauf hin, dass es auf der vorherigen Fahrt zwischen Sindelfingen und Nellingen möglicherweise zu weiteren Zusammenstößen gekommen sein könnte. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Ford-Lenkers machen können oder möglicherweise von diesem gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420, zu melden. (rn)

Hechingen (ZAK): Tabakwaren geraubt (Zeugenaufruf)

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter einen Kiosk in der Straße Im Eierle überfallen. Kurz vor 18 Uhr betrat der maskierte Täter das Gebäude, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer und begab sich anschließend hinter den Verkaufstresen. Dort nahm er Tabakwaren und Zubehör an sich und steckte die Gegenstände in eine grüne Einkaufstasche. Nach der Tat rannte der Mann ersten Erkenntnissen zufolge ich Richtung Stadtmitte davon. Trotz der sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang ihm die Flucht. Der Täter ist circa 165 - 170 Zentimeter groß, sehr schlank und sprach Deutsch mit Dialekt. Er war mit einer schwarzen Adidas-Sporthose, einem schwarzen Hoodie mit dem Aufdruck "Metallica" auf der Vorderseite sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Sturmhaube und eine Sonnenbrille. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (mr)

Dormettingen (ZAK): Unfall bei Überholmanöver

Auf der K 7132 hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr war ein 29 Jahre alter Audi-Lenker auf der Kreisstraße von Dotternhausen herkommend unterwegs und setzte zum Überholen eines Radladers an, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Autofahrer den Überholvorgang jedoch abbrechen. Trotz einer Vollbremsung kollidierte der Audi mit dem linken Heck des Radladers und wurde von dort nach links abgewiesen. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, lenkte der 29-Jährige seinen Wagen vollends nach links in den Grünstreifen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Die Beschädigungen am Radlader dürften sich auf einige hundert Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Kaminbrand in Wohnhaus

Zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Riedgasse im Balinger Stadtteil Engstlatt sind am Dienstagabend die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 19.40 Uhr ging bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in dem Kamin ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen, 18 Einsatzkräften sowie einem Drehleiterfahrzeug an und konnte nach einer Überprüfung des Kamins rasch Entwarnung geben. Durch das kleinere Feuer war niemand verletzt worden. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug vor Ort. Ob Sachschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell