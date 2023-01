Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 47 Jahre alten Mann. Der Tatverdächtige, der in Verdacht steht, in den letzten Monaten einen schwunghaften Handel mit Haschisch betrieben zu haben, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Anderweitige Ermittlungen im Drogenmilieu führten die Kriminalbeamten auf die Spur des in Nürtingen wohnhaften Mannes. Nachdem sich der Tatverdacht im Hinblick auf dessen Drogenhandel erhärtet hatte, durchsuchten sie mit der Unterstützung von Polizeihundeführern am Montag auf richterliche Anordnung die Wohnung des 47-Jährigen. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler rund einhundert Gramm, teilweise verkaufsfertig portioniertes Haschisch und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der 47-Jährige, algerische Staatsangehörige, wurde vorläufig festgenommen und am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell