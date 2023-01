Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Ofenbrand; Vermisstensuche

Reutlingen (ots)

Unfall bei Wendemanöver

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Montagmittag ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Mercedes vom rechten Fahrbahnrand der Straße In Laisen an und setzte zu einem Wendemanöver an. Dabei kam es zur Kollision mit dem von hinten kommenden Renault eines 57 Jahre alten Mannes. Der Renault stieß dabei frontal in die linke Seite des Mercedes. Dadurch lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der Heranwachsende erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend in eine Klinik. Beide Fahrzeuge, an denen vermutlich Totalschaden entstanden sein dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 65.000 Euro. (mr)

Römerstein (RT): Pferd von Pkw erfasst

Ein offenbar ausgebüxtes Pferd hat am frühen Dienstagmorgen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der B 28 bei Zainingen verursacht. Ein 46-Jähriger war gegen 4.35 Uhr mit seinem Dacia auf der Bundesstraße von Böhringen herkommend unterwegs, als kurz vor Zainingen unvermittelt ein Pferd über die Fahrbahn rannte. Der Fahrer, der keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren, erfasste mit seinem Wagen das Tier, das durch den Aufprall getötet wurde. Der 46-Jährig blieb unverletzt, allerdings dürfte an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Der Dacia wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (cw)

Metzingen-Neuhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall entstanden ist, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Wolfgrubstraße / Jahnstraße ereignet hat. Eine 44-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Wolfgrubstraße in Richtung Kelternstraße. An der Kreuzung zur Jahnstraße fuhr sie ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford Fiesta zu beachten in die Kreuzung ein. Dessen 24-jährige Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Autos kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Esslingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Brunnen geprallt. Der 67-Jährige befuhr mit einem Mercedes kurz nach 16 Uhr die Sulzgrieser Straße in Richtung Rüdern. An der Einmündung der Kelterstraße kam der Pkw nach links von der Straße ab, durchbrach eine aus Pfosten bestehende Absperrung und stieß gegen einen Brunnen. Der Mercedes war danach nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte vorläufigen Schätzungen nach mit rund 11.000 Euro zu Buche schlagen. Der 67-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzen Straße war die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Esslingen (ES): Nach Unfall davongefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagnachmittag gegen einen 57-jährigen Autofahrer. Gegen 14.45 Uhr war ein weißer BMW auf der Plochinger Straße stadteinwärts unterwegs und stieß im Bereich der Kreuzstraße gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde noch auf einen VW Polo sowie einen Opel Corsa geschoben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der zunächst unbekannte Fahrer davon. Durch die Hinweise von Zeugen, die auch die Polizei verständigt hatten, konnte der 57-jährige Tatverdächtige ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Vor Ort befand sich auch der erheblich beschädigte BMW. Allein der Blechschaden an den drei ineinandergeschobenen Autos dürfte sich auf insgesamt circa 22.000 Euro belaufen. Der 57-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Mit Laster aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit Beteiligung eines Lkw und eines Pkw ist es am Montagnachmittag an der Kreuzung Kolbstraße / Schülestraße gekommen. Gegen 12.45 Uhr hielt eine 58-jährige Opel-Lenkerin, die dort nach rechts abbiegen wollte, kurz an, um Fußgängern das Überqueren der Schülestraße zu ermöglichen. Ein nachfolgender, 38 Jahre alter Laster-Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug daraufhin gegen das Heck des Opel. Die Frau erlitt hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. (mr)

Neuhausen (ES): Einbrecher unterwegs

Mit einem Großaufgebot an Polizeikräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, ist am Montagabend nach flüchtenden Einbrechern in Neuhausen gefahndet worden. Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter waren über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Keltenstraße eingebrochen. Als ein Bewohner gegen 18.50 Uhr nach Hause kehrte, überraschte er die Einbrecher beim Durchwühlen der Schränke. Die Unbekannten flüchteten daraufhin sofort aus dem Gebäude. Wenige Minuten später wurde ein zweiter Einbruch am anderen Ortsende von Neuhausen gemeldet. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr war über ein ebenfalls auf der Gebäuderückseite befindliches Fenster in ein Einfamilienhaus in der Neuffenstraße eingebrochen worden. Hier hatte es keinen Täterkontakt gegeben. Von den flüchtenden Einbrechern aus der Keltenstraße liegt folgende Beschreibung vor: Die Männer sind etwa 160 bis 170 cm groß und schlank. Sie waren dunkel bekleidet und hatten sich mit einem dunklen Halstuch maskiert. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Hinweise vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Aichtal (ES): Bei Bremsmanöver verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Neuenhaus zugezogen. Kurz nach 18.30 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit einem VW Golf über den abgesenkten Bordstein hinweg auf die Aicher Straße und geriet hierbei mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur. Ein dort fahrender Linienbus-Lenker musste daher stark abbremsen. Beim Bremsmanöver wurde eine 39-Jährige im Linienbus verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Ofenbrand

Eine Fehlbedienung beim Nachfüllen eines Ethanol-Ofens dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Brandes am Montagnachmittag in Amselweg, im Stadtteil Jesingen gewesen sein. Gegen 15.15 Uhr war es dort in einer Wohnung zum Brand des Ofens gekommen. Dieser konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, von einem Wohnungsinhaber mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Kenntnisstand dürfte auch kein Sachschaden entstanden sein. (cw)

Tübingen (TÜ): Vermisstensuche

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montagnachmittag nach einer 15-Jährigen gesucht. Diese hatte gegen 15.15 Uhr eine Fachklinik mit unbekanntem Ziel verlassen. Nachdem nicht auszuschließen war, dass sich die Jugendliche möglicherweise in einem hilflosen Zustand befinden könnte, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In deren Verlauf konnte das Mädchen gegen 18.45 Uhr in der Rheinlandstraße wohlbehalten angetroffen werden. (cw)

Hechingen (ZAK): Kollision auf B 27

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmittag zu einer zeitweisen Vollsperrung der B 27 in Fahrtrichtung Balingen geführt. Eine 23 Jahre alte Frau war mit ihrem BMW gegen 13.20 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hechingen-Nord unterwegs und wechselte hinter einem Streckenkontrollfahrzeug der Straßenmeisterei direkt auf die Überholspur. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten heranfahrenden Mercedes einer 50-Jährigen. Der BMW stellte sich quer und stieß noch gegen die linken Leitplanken. Beide Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 27 in Fahrtrichtung Balingen für circa 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr und eine Kehrmaschine vor Ort. (mr)

