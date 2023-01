Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Pkw-Aufbrüche; Exhibitionist

Zu schnell unterwegs

Nicht den winterlichen Fahrbahnverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der L230 ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit seinem Citroen Saxo auf der Gönninger Steige von Genkingen herkommend abwärts unterwegs in Richtung Gönningen. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und knallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Citroen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Steige bis etwa 21.45 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Grabenstetten (RT): In Bäckereien eingebrochen

In eine Bäckerei in der Böhringer Straße sind Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, verschafften sich die Einbrecher gegen drei Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Dabei stießen sie ersten Erkenntnissen zufolge auf einen kleineren Wechselgeldbetrag und Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Ein weiterer Einbruch in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 5.20 Uhr, wurde aus der Hauptstraße in Hülben gemeldet. Auch hier hebelten Unbekannte eine Türe auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Derzeitigen Ermittlungen zufolge erlangten sie dabei einen kleineren Wechselgeldbetrag. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob die Einbrüche denselben Tätern zuzurechnen sind. (cw)

Nürtingen (ES): Firmeneinbruch

In eine Firma in der Lise-Meitner-Straße im Stadtteil Oberensingen ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 13.15 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, drang der Einbrecher über eine Tür gewaltsam ins Gebäude ein. Im Verwaltungsbereich hebelte er Bürotüren auf und durchsuchte dort die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Heizlüfter in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagvormittag, gegen 9.40 Uhr, in den Heimensteinweg ausgerückt. Zuvor war der Rettungsleitstelle ein Brand in einem dortigen Wohnhaus gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte im Obergeschoss ein Heizlüfter wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand von einer Zeugin abgelöscht werden. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr ausgiebig durchlüftet. Weiterer Sachschaden war nicht entstanden. Die Zeugin sowie die Bewohnerin wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das sie noch am selben Tag wieder verlassen konnten. (mr)

Nürtingen (ES): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Zwei Pkw sind im Lauf des Wochenendes in der Braike aufgebrochen worden. Wie der Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet wurde, beschädigte ein Unbekannter an einem am Freitag in der Hermann-Löns-Straße abgestellten Nissan und an einem am Samstagabend in der Sudetenstraße abgestellten VW jeweils die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite. Anschließend wurde aus den Handwerkerfahrzeugen Werkzeug im Gesamtwert von rund 13.000 Euro entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Plochingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Sonntagmorgen am Busbahnhof Plochingen sein Unwesen getrieben. Der Mann soll gegen 7.40 Uhr eine 31-Jährige angesprochen, sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem hantiert haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahngleise. Am Abend wurde der Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Täter wird als schlank beschrieben. Er soll eine dunkle Hautfarbe und dunkle kurze Haare haben. Der Mann war mit einem grauen Jogginganzug, einer weißen Daunenjacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plochingen unter Telefon 07153/307-0 entgegen. (rn)

Filderstadt (ES): In Reifenhändler eingebrochen

In einen Reifenhändler in Plattenhardt ist im Lauf des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, beschädigte ein Unbekannter den Glaseinsatz eines Tors und gelangte so ins Innere der Firma. Dort entwendete er einen Tresor samt Inhalt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Unfall am Bahnübergang

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend am Bahnübergang Jura-/ Sieben-Höfe-Straße. Eine 75 Jahre alte Frau war mit ihrem Skoda kurz vor 18.30 Uhr an den Bahnübergang herangefahren und hielt aufgrund eines vom Bahnhof Derendingen anfahrenden Zuges an der Haltelinie an. Aus noch unbekannter Ursache fuhr sie mit ihrem Wagen bei geschlossener Bahnschranke plötzlich los und prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen den vorbeifahrenden Zug. Der Rettungsdienst brachte die 75-Jährige anschließend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Skoda musste abgeschleppt und die Bahnstrecke im Zuge der Unfallaufnahme bis kurz vor 20 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Schwelbrand im Heizraum

Starke Rauchentwicklung aus dem Heizraum eines Einfamilienhauses hat am Sonntagmittag in Laibernstraße im Stadtteil Hemmendorf für Aufregung gesorgt. Gegen 14.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem die Heizung zu Qualmen begonnen hatte. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte schnell Entwarnung geben. Ein technischer Defekt an der Elektrik dürfte ursächlich für den Schwelbrand gewesen sein. Ein hinzugezogener Techniker behob den Schaden und nach einer Durchlüftung des Hauses konnten alle Bewohner wieder zurück. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor.

