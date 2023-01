Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit Rettungsfahrzeug, Auseinandersetzung, Verwirrter Mann mit Messer unterwegs

Reutlingen (ots)

Unfall mit Rettungsfahrzeug auf Einsatzfahrt

Falsch eingeschätzt hat eine 21-Jährige Pkw-Lenkerin, am Samstagabend gegen 20.30 Uhr, den Abstand eines in gleicher Richtung fahrenden Rettungsfahrzeuges vom Deutschen Roten Kreuz, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Die junge Frau war mit ihrem VW Golf auf der Eberhardstraße stadteinwärts unterwegs, als sie auf das Signal des Rettungsfahrzeuges aufmerksam wurde, welcher in gleicher Richtung rechts hinter ihr fuhr. Eigenen Angaben zufolge wollte sie von der mittleren Spur dann auf die Rechte wechseln, um dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen. Hierbei schätzte sie jedoch den Abstand zu dem Fahrzeug falsch ein und kollidierte mit ihrer rechten hinteren Fahrzeugseite mit der linken vorderen Fahrzeugseite des Rettungsfahrzeuges, einem Mercedes Sprinter, welches von einem 26-jährigen Mitarbeiter vom Rettungsdienst gelenkt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand zum Glück nur Sachschaden von insgesamt etwa 13 000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben auch fahrbereit.

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung an Jugendtreffpunkt

Zwei Leichtverletzte Personen sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Federnseestraße. Der Polizei wurde eine Schlägerei mit über 50 Personen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streifen waren die Hauptbeteiligten bereits geflüchtet. In der Federnseestraße hielten sich noch ca. 15 Personen auf. Wie sich später herausstellte handelte es sich hier um Zeugen. Auf Grund der hohen Anzahl der gemeldeten Personen waren 13 Streifenbesatzungen im Einsatz. Nach den bisherigen Ermittlungen regte sich ein 20-jähriger Besucher in einem Treffpunkt für Jugendliche über eine Nichtigkeit auf. Im Außenbereich geriet er mit einem 15-Jährigen darüber in einen Streit. Bei dem anschließenden Gerangel soll der 20-Jährige ein Messer gezogen und versucht haben auf den 15-Jährigen einzustechen. Weiterhin soll der Tatverdächtige mit einem Schlagstock auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Verwirrter Mann lief mit Messer durch Straßen

Mehrere Zeugen teilten über Notruf der Polizei am Samstagmittag gegen 13.07 Uhr einen Mann mit, welcher mit zwei Messer in den Händen, die Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen entlang ging und herumschreien würde. Nachdem sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeirevier Nürtingen ausgerückt waren, konnten die Beamten den polizeibekannten 26-jährigen Mann kurze Zeit später in einem angrenzenden Wohngebiet antreffen und in Gewahrsam nehmen. Hierbei leistete er jedoch erheblichen Widerstand. Bei seiner Durchsuchung konnten die beiden Messer versteckt in seiner Kleidung aufgefunden werden. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass unmittelbar vor seiner Festnahme, er einem 10-jährigen Kind begegnete, dem er kurz eines seiner Messer vorzeigte, damit aber nicht drohte. Außerdem soll er zuvor sein Zimmer in einem nahegelegenen Wohnheim verwüstet haben. Bislang ist nicht bekannt, ob Passanten möglicherweise bedroht wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige in eine Psychiatrie eingeliefert. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die eventuell durch den Mann bedroht wurden, sich unter Telefon 07022/92240 zu melden.

Esslingen (ES): Alkoholbedingt gegen Laternenmast gefahren

Eine 50-Jährige teilte am Samstag Abend um 20 Uhr dem Polizeirevier Esslingen mit, dass sie bereits gegen 19.15 Uhr mit ihrem Skoda in der Sulzgrieser Straße im Bereich der Einmündung Betzgerstraße einem unbekannten, größeren, entgegenkommenden Fahrzeug hatte ausweichen müssen und folglich gegen eine Straßenlaterne prallte. Im Anschluss sei sie zu ihrer nahegelegenen Wohnung gefahren. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 50-Jährigen eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde ihr Führerschein zu den Akten genommen. An dem Skoda sowie am Laternenmast entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Tübingen (TÜ): Widerstand geleistet

Bereits am Samstagmorgen ist es um 06.40 Uhr in der Waldhäuser Straße zu einem Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast gekommen. Der aggressive betrunkene 20-Jährige pöbelte den Busfahrer an, so dass dieser des Busses verwiesen werden musste. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt sich der 20-Jährige äußerst aggressiv, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Beim Transport versuchte er mehrmals die eingesetzten Kollegen zu treten, was jedoch misslang. Sogar auf dem Polizeirevier trat der Beschuldigte mehrmals in Richtung des Kopfes eines Polizeibeamten, verfehlte diesen jedoch. Durch die Widerstandshandlungen wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Eine Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Tübingen (TÜ): Unfall unter Alkoholeinfluss mit schwer verletztem Fußgänger verursacht

Ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereiten Pkw, welche abgeschleppt werden mussten, ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Tübingen-Derendingen entstanden. Ein 26-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit einem Daimler Benz A-Klasse auf der Sieben-Höfe-Straße in Richtung Weinbergstraße unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit stieß dieser mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW Golf nach vorne über den Gehweg geschoben wurde. Ein zu diesem Zeitpunkt dort laufender 65-Jähriger Fußgänger wurde von dem Pkw VW Golf erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Bei dem 26-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, seinen Führerschein musste er abgeben.

Rosenfeld (ZAK): Unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug und Verkehrseinrichtung beschädigt

Ein 18-Jähriger musste am frühen Sonntagmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem er deutlich alkoholisiert einen Verkehrsunfall auf einer Wendeplatte in der Straße 'Überm Tal' in Rosenfeld verursacht hatte. Der 18-Jährige parkte gegen 4.19 Uhr mit Audi A4 auf der Wendeplatte. Hier ließ er seine Mitfahrerin aussteigen. Bei dem Versuch rückwärts auszuparken stieß er gegen einen dort geparkten Pkw Seat Ibiza, welcher deutlich verschoben und beschädigt wurde. Bei einem weiteren Rangiermanöver touchierte der 18-Jährige eine Verkehrseinrichtung. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamte bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmen, woraufhin bei ihm Blut abgenommen und der Führerschein einbehalten wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell