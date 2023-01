Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Recklinghausen (ots)

In Obercastrop konnten am frühen Freitagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr das Leuchten einer Taschenlampe in einem Wohnhaus an der Breckenstraße bemerkt und die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, sprang gerade eine Person aus einem Fenster und versuchte zu flüchten. Kurz darauf rannte noch eine zweite Person aus dem Haus, die sich dann in der Nähe versteckte. Die Polizisten konnten beide Männer schließlich festnehmen. Die 35- und 40-Jährigen aus Albanien - ohne Wohnsitz in Deutschland - wurden mit zur Wache genommen. Sie hatten auch mutmaßliches Diebesgut und Aufbruchswerkzeug dabei. Die Sachen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Möglich ist, dass die Beiden auch für einen Einbruch auf der Bochumer Straße am gleichen Abend in Frage kommen.

