POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter raubt Jugendlichem Bargeld

Recklinghausen (ots) - Am 22. Januar 2023 ereignete sich gegen 04:15 Uhr am Busbahnhof in Recklinghausen ein Raub. Ein bislang unbekannter männlicher Einzeltäter bedrohte den Geschädigten, einen 22jährigen Mann aus Recklinghausen, mit einem Messer und entwendete dessen Geldbörse. Der Täter lief zu Fuß in Richtung Tiefgarage. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Kräfte der Polizeiwache Recklinghausen verlief ...

