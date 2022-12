POL-MR: Marburg: Vermisste 18-Jährige wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Geschäftseinbruch in der Gutenbergstraße Nach den ersten Ermittlungen brachen zwei dunkel gekleidete und augenscheinlich vermummte Personen in der Nacht zum Montag, 19. Dezember, um kurz nach 03 Uhr, mit brachialer Gewalt in ein Geschäft in der Gutenbergstraße ein. Abgesehen ...

mehr