Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Wohnung

Finnentrop (ots)

Am Montag (12. Dezember) ist zwischen 08:30 Uhr und 11 Uhr ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Esloher Straße in Fretter eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchte er mehrere Wohnräume und entwendete schließlich Bargeld, Schmuck und eine Digitalkamera. Wie der Täter in das Haus eindrang, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm diese. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

