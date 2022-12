Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (13. Dezember) gegen 07:30 Uhr auf der L708 in Germinghausen ereignet. Dabei befuhr ein 74-Jähriger die Landstraße in Richtung Autobahnauffahrt. Er beabsichtigte nach links, auf den Zubringer in Richtung Frankfurt zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw von der Autobahn ab und setzte ihre Fahrt in Richtung Germinghausen fort. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Sowohl die 49-Jährige als auch ein 13-jähriger Beifahrer des 74-Jährigen wurden verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell