Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Über 1.000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Domsühl (ots)

In Domsühl haben unbekannte Täter über das Wochenende aus den Tanks zweier LKW über 1.000 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und gestohlen. Dabei ist ein Schaden in Höhe von über 2.000 Euro entstanden. Der Vorfall, der am Montagmorgen festgestellt wurde, ereignete sich auf dem Gelände eines Firma für Abfallwirtschaft. Nach Angaben eines Firmenmitarbeiters waren die Tanks beider Lastautos voll. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

