Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 28-Jähriger leicht verletzt

Wenden (ots)

Ein Unfall zwischen einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 28-Jährigen hat sich am Dienstag (13. Dezember) gegen 13:45 Uhr auf dem "Alten Amtsweg" in Wenden ereignet. Dabei befuhr die Pkw-Fahrerin den Weg in Richtung Hauptstraße. Gleichzeitig lud ein Mann einen Sprinter aus. Die Autofahrerin fuhr den Mann sowie die Außentür des Fahrzeuges an. Der 28-Jährige wurde am Bein verletzt. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

