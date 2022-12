Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Automat hält stand + Diebe stehlen Münzsammlung + Audi demoliert + Nach Unfallflucht - Polizei sucht Hyundai mit Unfallschäden + auf Türkisch bedroht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf vom 21.12.2022

+++

Steffenberg: Automat hält stand

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Steinperf, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Das Metallgehäuse hielt dem Versuch stand, sodass die Kriminellen weder an die im Gerät gelagerten Zigaretten, noch an das darin befindliche Bargeld gelangten. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Anwohner hatten am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, diesen jedoch nicht weiter zuordnen können. Erst später war dann der demolierte Zigarettenautomat festgestellt worden. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/4060.

+++

Marburg: Diebe stehlen Münzsammlung

Sammelmünzen im Wert mehrerer Tausend Euro entwendeten Einbrecher aus einer Wohnung in der Chemnitzer Straße. Unklar ist bisher, wie es den Kriminellen am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr gelungen war, in die in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnräume zu gelangen. Hinweise erbittet die Kripo in Marburg unter Tel. 06421/4060.

+++

Stadtallendorf: Audi demoliert

Einen schwarzen Audi demolierten Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag (15 Uhr) bis Montagmorgen (7.30 Uhr) in der Straße "Die Pfingstweiden" in Niederklein. So hatte man offenbar einen Stein auf die Motorhaube des Cabrios geworfen und im Heckbereich den Lack zerkratzt. Der so entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

+++

Stadtallendorf: Nach Unfallflucht - Polizei sucht Hyundai mit Unfallschäden

Am späten Dienstagnachmittag krachte in der Niederkleiner Straße gegen 17.45 Uhr ein brauner Hyundai in einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10 geparkten, schwarzen Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen vor ihm stehenden, blauen VW gedrückt, der wiederum gegen einen weißen BMW stieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend in Richtung Niederklein davon. Die Stadtallendorfer Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428/93050. Wo ist ein beschädigter, brauner Hyundai aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Fahrzeugführer machen? Hatten weitere Zeugen das Geschehen beobachten können?

+++

Kirchhain: auf Türkisch bedroht

Von einem ihm unbekannten Mann bedroht worden ist am Montagabend ein 41-Jähriger in der Kirchhainer Schulstraße. Gegen 20 Uhr war der Geschädigte an der Ecke zur Bahnhofstraße auf den schlanken, ungefähr 175 cm großen und etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann getroffen, der eine schwarze Mütze mit aufgesticktem, grünen Hanfblatt sowie einen dünnen Schnauzbart getragen haben soll, getroffen. In türkischer Sprache hätte dieser geäußert: "Geh weg! Ich bring' dich um!" Der Geschädigte setzte sich daraufhin in sein Fahrzeug und fuhr davon. Er teilte den Vorfall anschließend der Polizei mit. Nun bitten die Ermittler mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06428 / 930565 zu melden. Wer kann außerdem Angaben zur beschriebenen Person machen?

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell