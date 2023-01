Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle, Körperverletzung

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch

Durch Aufhebeln der Terrassentür ist am Freitagabend ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt. Im Zeitraum zwischen 19.40 Uhr und 23.15 Uhr verschaffte er sich im Elsterweg über die auf der Gebäuderückseite befindliche Tür gewaltsam Zutritt. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Weilheim an der Teck (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen fordert acht Verletzte

Acht Personen sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagabend bei Weilheim an der Teck zum Teil schwer verletzt worden. Ein 73 Jahre alter Lenker eines Ford Kuga befuhr die L 1200 von Neidlingen kommend in Richtung Weilheim an der Teck. An der Einmündung zur L 1212 wollte er nach links in Richtung Hepsisau abbiegen, musste hier jedoch aufgrund entgegenkommenden Verkehrs anhalten. Eine 44-jährige Audi-Lenkerin befand sich direkt hinter dem Ford und hielt ebenfalls an. Ein hinter dem Audi fahrender, 63-jähriger Lenker eines Audi A6 erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf den Audi A4 vor ihm auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Audi A4 noch auf den Ford Kuga aufgeschoben. Durch den Aufprall erlitt der 84 Jahre alte Beifahrer im Audi A4 schwere Verletzungen. Ein Kleinkind, welches sich ebenfalls in dem Audi A4 befand, erlitt leichte Verletzungen. Die sechs weiteren Insassen aller beteiligter Fahrzeuge im Alter zwischen 44 und 82 Jahren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz und verbrachte die Verletzten zum Teil in umliegende Kliniken. An den drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, sie mussten durch entsprechende Hilfeleister abgeschleppt werden. Der finanzielle Schaden wird insgesamt auf etwa 51.000 Euro geschätzt. Die L 1200 musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung.

Tübingen (TÜ): Linienbus muss aufgrund Fußgänger stark abbremsen - ein verletztes Kind (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Tübingen erlitten. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses befuhr gegen 15.45 Uhr den Bereich des Busbahnhofs Tübingen mit langsamer Geschwindigkeit. Ein bislang unbekannter Fußgänger trat plötzlich vor den Bus, so dass der 60-Jährige stark abbremsen musste. Im Linienbus befand sich als Fahrgast eine 23-jährige Frau sowie ihr zwei Jahre alter Sohn, welcher in einem Kinderwagen saß. Durch das starke Abbremsen des Linienbusses kippte der Kinderwagen im Bus um wonach der Junge mit seinem Kopf gegen eine Sitzkante des Busses stieß. Der unbekannte Fußgänger entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kleinkind wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Tel. 07071-9728510 Zeugen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Zugeschlagen und getreten

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung ist am frühen Samstagmorgen ein 22 Jahre alter Mann verletzt worden. Gegen 03.30 Uhr kam es innerhalb einer Diskothek in der Bahnhofstraße zwischen zwei bislang unbekannten Personen und dem 22-Jährigen zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf, als sich der Mann bereits vor der Diskothek befand, wurde er von einem der vorherigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und ging danach zu Boden. Hierbei wurde er, am Boden liegend, von dem Unbekannten und von einer weiteren Person getreten. Der 22-Jährige ist aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht worden. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

