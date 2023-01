Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle, Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Oberamteistraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen, die er nachfolgend durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er samt einem Tablet-PC und mehreren Flaschen Alkoholika mitgehen ließ. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag im Kreisverkehr Wolfgartenstraße / Schillerstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger wollte gegen 10.20 Uhr mit seinem Opel Astra von der Wolfgartenstraße herkommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen Opel Corsa, der sich bereits im Kreisverkehr befand und missachtete dessen Vorfahrt. Der 73 Jahre alte Fahrer des Corsa hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Corsa nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Kollision mit Autotür

Nach dem Zusammenstoß mit einer Autotür ist eine Radfahrerin am Freitagmorgen zu Fall gekommen. Die 20-Jährige fuhr gegen 8.10 Uhr den Fahrradstreifen der Wilhelmstraße entlang, als eine 33 Jahre alte Frau, die mit ihrem Ford am rechten Straßenrand geparkt hatte, die Fahrertür öffnete. Die Radlerin kollidierte mit der Autotür, stürzte zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 2.000 Euro. (mr)

Geislingen (ZAK): In Straßengraben gerutscht

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der K 7122 zugezogen. Der 32-Jährige war mit einem VW gegen 7.20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Rosenfeld unterwegs, als der Pkw in einer Rechtskurve auf der winterglatten Fahrbahn nach links in den Grünstreifen geriet und im Straßengraben zum Stehen kam. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde der Fahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der in Höhe von circa 15.000 Euro beschädigte VW musste abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell